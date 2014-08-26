Началась двусторонняя встреча Порошенко и Путина
21:29, 26 августа 2014Политика
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В Минске началась двусторонняя встреча президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина.
REUTERS
Об этом сообщает администрация украинского президента на своей странице в "Твиттере".
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Как сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в соцсети, переговоры в форматеЕС-Украина - "Евразийская тройка" за закрытыми дверями длились почти 4 часа. Затем президенты 4 стран и руководство ЕС продолжили разговор без делегаций.
Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что следующий раунд переговоров между украинским и российским президентами состоится 28 августа в Анкаре.
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