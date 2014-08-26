СМИ: следующие переговоры Порошенко и Путина могут пройти в Анкаре
20:52, 26 августа 2014Политика
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Следующие переговоры президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина могут состояться 28 августа в Анкаре.
REUTERS
Как передает "ЕвроПравда" со ссылкой на источники в дипломатических ведомствах Украины и России, эта встреча может состоятся в рамках инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Ожидается, что окончательное решение о возможности переговоров в Анкаре будет принято сегодня вечером в Минске.
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