СМИ: следующие переговоры Порошенко и Путина могут пройти в Анкаре

Как передает "ЕвроПравда" со ссылкой на источники в дипломатических ведомствах Украины и России, эта встреча может состоятся в рамках инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Ожидается, что окончательное решение о возможности переговоров в Анкаре будет принято сегодня вечером в Минске.