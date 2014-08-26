Крымские татары купили тепловизор для батальона "Крым"
Самооборона Волыни начала оказывать помощь батальону «Крым», который дислоцируется на базе батальона «Донбасс».
Самообороновцы нашли спонсоров среди крымских бизнесменов, которые обеспечили батальон тепловизором. Об этом сообщает Крим.Реалії со ссылкой на сайт волынской Самообороны Майдана.
«Бойцы военного формирования обратились к Самообороне Майдана Волыни с просьбой о помощи. Так, благодаря волонтеру Роману Мартынюку и Союзу ветеранов Афганистана Самооборона передала бойцам 10 «народных» бронежилетов», - говорится в сообщении.
Читайте такжеНа праздники крымские татары украсили Бахчисарай флагами Украины (фото)Кроме этого, из Луцка были доставлены 10 пар наколенников, 10 пар - налокотников, пять раций. Также удалось купить тепловизор за 4500 долларов. Средства на его приобретение передали предприниматели из Крыма.
«Несмотря на то, что коллеги-волонтеры утверждали, что найти его (тепловизор - ред.) практически невозможно, отправили тепловизор с дальностью 1200 м, о чем так просили ребята», - сообщил заместитель руководителя Штаба Самообороны Волыни Сергей Чуриков.
Читайте такжеКрымские татары предлагают распространить АРК на юг ХерсонщиныВ Самообороне Волыни сообщили, что спонсоры недешевой покупки - крымские татары, которые сейчас живут на территории оккупированного полуострова.
«По понятным причинам, я не могу предоставить информацию о них. Скажу лишь, что ребята татарской национальности и очень обижались, когда им в Киеве сказали, что Крым это не Украина. Когда есть воины из Крыма, которые воюют за Украину», - сказал самообороновец.
Набор добровольцев в батальон «Крым» начался еще в июне. Решение создать батальон «Крым» принято командованием Нацгвардии в ответ на обращение свыше 2 тысяч резервистов из батальона «Донбасс», а также крымчан-добровольцев.