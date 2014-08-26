Корабли НАТО возвращаются в Черное море - СМИ

Американский эсминец и французский фрегат войдут 3 сентября в акваторию Черного моря, сообщил РИА Новости во вторник военно-дипломатический источник.

Сейчас в черноморской акватории находится один корабль НАТО - разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome. Накануне Черное море покинул американский крейсер Vella Gulf, который находился с 7 августа.

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"Сразу два корабля НАТО прибудут в Черное море 3 сентября: эсминец УРО Ross Военно-морских сил США и фрегат Commandant Birot ВМС Франции", - сказал собеседник агентства.

Как только эти корабли прибудут в Черное море, разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome отправится в обратный путь. Это произойдет 5 сентября.

Как заявил источник, согласно конвенции Монтре, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в Черном море не более 21 дня. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн.

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Группировка кораблей НАТО в Черном море достигла девяти единиц в июле этого года, и это стало рекордным показателем за последние десятилетия. Тогда в Черном море находились крейсер военно-морских сил США Vella Gulf, французский фрегат Surcouf, греческий корвет Mahitis, два разведывательных корабля Франции и Италии Dupuy de Lome и разведчик ВМС Италии Elettra.

Кроме того, у болгарских берегов проводились учения "Бриз-2014", в котором участвовали корабли Второй постоянной минно-тральной группы НАТО (SNMCMG2). Флагманом группы является итальянский сторожевой корабль ITS Aviere, в нее также входили итальянский минный тральщик ITS Rimini, турецкий минный тральщик TCG Akcay и британский корабль противоминной обороны HMS Chiddingfold.