Задержание военных: Гелетей просит россиян проверить, не в плену ли их родственники

Об этом он написал в своем Facebook.

"Я обращаюсь к родственникам российских военнослужащих. Немедленно узнайте, где на самом деле находятся ваши родные. Заберите их из Украины, где они вынуждены гибнуть за частные интересы горсти кремлевских чиновников, которым безразлична судьба ваших родственников и вашей страны", - подчеркнул министр.

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"Сегодня Вооруженные Силы Украины захватили в плен много российских военнослужащих. Официально они находятся на учениях в самых разных уголках Российской Федерации. Реально - участвуют в военной агрессии против Украины", - написал Гелетей.

"Их родные давно не могут выйти с ними на связь и не знают ничего о их местоположении. Террористы засыпают тела погибших строительной техникой, не оставляя даже надписей на крестах", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 24 августа возле поселка Зеркальное в Донецкой области, который находится в 20 км от границы с Россией,были задержаны 10 военнослужащих контрактной службы из состава 331 парашютно-десантного полка (Кострома) 98-й воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.