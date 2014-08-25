В Кремле заявили, что для отдельной встречи Путина и Порошенко в Минске "очень много тем"

В Кремле не исключают отдельной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко в Минске 26 августа.

«Мы не исключаем, что такая встреча может состояться», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

По его словам, на возможной встрече Путина и Порошенко в Минске будут обсуждаться украинский кризис, гуманитарная помощь, потоки беженцев.

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Также, сказал Песков, в ходе встречи могут быть затронуты «двусторонние отношения в контексте подписания Украиной Ассоциации с ЕС». «Те отношения, которые были весьма многогранны и весьма партнерскими. Тем очень много», - добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось, в Минске 26 августа запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с президентами России Владимиром Путиным, Беларуси Александром Лукашенко и Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. На встрече также будут присутствовать верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, вице-президент ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и еврокомиссар по вопросам торговли Карл де Гухт.