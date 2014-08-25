Россия перебрасывает в Украину группы разведчиков, вооруженных ПЗРК - Тымчук

Россия продолжает накапливать войска в приграничных районах близ границы с Украиной.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На территории РФ и Приднестровья на утро 25 августа близ госграницы с Украиной находится порядка 22,5 тыс российских военнослужащих. Всего, с учетом оккупационных войск в Крыму, численность российских группировок составляет до 47 тыс. человек", - пишет он.

Тымчук отмечает, в последние дни отмечается переброска российских подразделений с северо-восточных участков украинской границы (напротив Черниговской, Сумской и Харьковской областей) в Ростовскую область РФ, на Донецкое оперативное направление.

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"За последние три дня с территории России на украинскую территорию было переброшено до 5 российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Также зафиксировано прибытие в приграничные районы РФ напротив Амвросиевки (Донецкая обл.) еще не менее 8 ДРГ. Кроме стрелкового оружия, диверсионные группы вооружены ПЗРК", - говорится в сообщении.

В Крыму продолжается подготовка боевиков на местных полигонах для дальнейшей переброски на Донбасс. Часть групп обучаются по программам подготовки, в которых отмечается упор на минно-подрывное дело и использование ПЗРК.