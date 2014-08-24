Президент Франции поздравил украинцев с Днем Независимости

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем послании Олланд отметил: "В эти тяжелые часы, которые преодолевает Украина, хотел бы отправить Вам, а также украинскому народу, мои горячие поздравления по случаю национального праздника, который обозначает 23-годовщину украинской независимости. Высказываю всему народу Украины пожелания мира и процветания".

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Президент Франции отметил: «В контексте нынешнего кризиса, который побудил нас к многочисленным контактам в течение последних месяцев, хотел бы напомнить Вам о преданности со стороны Франции, а также Европейского Союза, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах границ, признанных международной общественностью".

"Франция будет оставаться рядом с Вами, чтобы сопровождать Вас на пути значительных реформ, которые являются необходимыми в ответ на стремления, которые высказывает вся украинская община. Выражаю также пожелание, чтобы узы дружбы и доверия, которые объединяют наши страны, и в дальнейшем укреплялись», - говорится в поздравлении.