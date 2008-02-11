Тимошенко назвала сумму задолженности Украины за газ

Общая задолженность Украины за поставки газа на 1 января 2008 года составила 1,072 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабмине после завершения внеочередного заседания правительства, на котором рассматривался вопрос по обеспечению Украины газом.

«В октябре 2007 года руководство НАК «Нафтогаз Украины» осуществлялось министром топлива и энергетики БОЙКО, ВОРОНИНЫМ и «РосУкрЭнерго». В октябре 2007 года НАК «Нафгогаз» тогда под руководством правительства ЯНУКОВИЧА собрало деньги со страны, но 216 млн. долларов не заплатило за газ компании «РосУкрЭнерго». Денег нет, и найти хотя бы один документ, который свидетельствовал бы о погашении, мы не смогли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в ноябре 2007 года по аналогичной схеме было собрано и не уплачено 394 млн. долларов, а в декабря 2007 года – 462 млн. долларов. «Общую сумму задолженности на 1 января 2008 года правительство ЯНУКОВИЧА оставило на уровне 1,072 млрд. долларов. Это долг, который был накоплен и не погашен. И когда пришло новое руководство НАК «Нафтогаза», на счетах этой компании для расчета по этим долгам не было оставлено ни копейки. Это означает, что газ, который оплачивали население, теплокоммунэнерго на НАК «Нафтогаз», эти деньги практически были потрачены не известно куда», - добавила она.

Премьер-министр в очередной раз подчеркнула, что за ноябрь-декабрь 2007 года между НАК «Нафтогаз Украины», с одной стороны, и «РосУкрЭнерго» и «Укргазэнерго», с другой стороны, никаких актов на поставку газа не существует.

«На сегодняшний день правительство ЯНУКОВИЧА оставило нам страну на 2008 год без каких-либо соглашений, контрактов, даже с «РосУкрЭнерго». Начиная с 1 января от компаний «РосУкрЭнерго» и ее дочерней компании «Укргазэнерго» Украина переживает настоящий шантаж. Украине не подписывают ни одного документа на поставку газа и ни одного акта на расчеты за природный газ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.