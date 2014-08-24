В Киеве прошел военный парад

Специально ко Дню Независимости Украины в центре Киеве прошел военный парад, в котором приняли участие 120 участников АТО.

«В отличие от многих предыдущих, нынешний военный парад проходил в условиях, когда страна в крайне сложных условиях защищает восточную границу. Поэтому довольно символично было прохождение по Крещатику 24 августа сводной «коробки» АТО, куда вошли 120 участников боевых действий на востоке», - говорится в сообщении Отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

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Кроме того, по главной улице столицы прошли новейшие образцы военной техники, изготовленные в Украине: БТР-3, БТР-4Е, бронированные автомобили "Дозор", а также РСЗО "Град", РСЗО "Смерч", комплексы зенитно-воздушной обороны "Оса", "Точка-У", "С-300".

В параде приняли участие курсанты военных учебных заведений и учебных заведений МВД Украины, подразделения всех видов войск, входящих в состав Вооруженных сил Украины.