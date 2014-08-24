Сегодня Украина празднует 23-ю годовщину Независимости
Сегодня в Украине празднуют День Независимости. Это официальный праздник, который отмечается ежегодно 24 августа.
Сегодня Украина празднует День Независимости.
23 года назад, 24 августа 1991 года, Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины.
Специально ко Дню Независимости Украины в центре Киеве пройдет военный парад, в котором примут участие 120 участников АТО.
Читайте такжеНезависимость Украины поддерживают рекордные 90% граждан - эксперт
«В отличие от многих предыдущих, нынешний военный парад будет проходить в условиях, когда страна в крайне сложных условиях защищает восточную границу. Поэтому довольно символично будет прохождение по Крещатику 24 августа сводной «коробки» АТО, куда вошли 120 участников боевых действий на востоке», - говорится в сообщении Отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.
Также 24 августа, после проведения официальных торжеств по случаю Дня Независимости Украины, в Киеве состоится ряд различных праздничных мероприятий: парад вышиванок, парусная регата и салют.