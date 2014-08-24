Сегодня Украина празднует 23-ю годовщину Независимости

Сегодня Украина празднует День Независимости.

23 года назад, 24 августа 1991 года, Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

Специально ко Дню Независимости Украины в центре Киеве пройдет военный парад, в котором примут участие 120 участников АТО.

Читайте такжеНезависимость Украины поддерживают рекордные 90% граждан - эксперт

«В отличие от многих предыдущих, нынешний военный парад будет проходить в условиях, когда страна в крайне сложных условиях защищает восточную границу. Поэтому довольно символично будет прохождение по Крещатику 24 августа сводной «коробки» АТО, куда вошли 120 участников боевых действий на востоке», - говорится в сообщении Отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Также 24 августа, после проведения официальных торжеств по случаю Дня Независимости Украины, в Киеве состоится ряд различных праздничных мероприятий: парад вышиванок, парусная регата и салют.