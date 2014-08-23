Меркель надеется на прогресс в Минске и не хочет «лишнего трения с Россией»

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что встреча президента Украины Петра Порошенко з лидерами Евразийской тройки (Россия – Беларусь - Казахстан) при участии представителей Еврокомиссии 26 августа в Минске будет содействовать разрешению кризиса на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной с Порошенко пресс-конференции в Киеве.

По словам Меркель, «мы поддерживаем мирные переговоры, которые пройдут в Минске, и надеемся, что на них произойдет прогресс хотя бы на шаг вперед. Мы обсуждали эту тему с президентом. Я считаю, что это возможность продвижения».

Как подчеркнула канцлер, Германия и Евросоюз будут вместе с украинской властью делать все для разрешения сложившейся ситуации дипломатическим путем. «Конечно же, мы хотим найти решение, которое будет приемлемым для всех сторон и будет основой для сохранения территориальной целостности Украины. Речь не идет о том, что, как говорят некоторые, отдельные требования украинского населения не учитываются. Президент только что сказал, что русский язык – это не проблема, культурная идентичность и самобытность – это тоже не проблема. И это очень важный мессидж», - заяивла Меркель.

Она считает, что об этом нужно говорить с жителями востока Украины, но сначала надо достичь мира и вернуть контроль на границе.

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Также Меркель сообщила, что в Минске состоятся прямые и непрямые контакты Порошенко по вопросу зоны свободной торговли с ЕС. «Мы готовы также вести переговоры, чтобы не возникало лишнего трения с Россией. И это также необходимо для того, чтобы были поставки газа», - сказала она. По словам Меркель, это все принадлежит к большому пакету договоренностей. Она считает, что «при огромном желании это все можно решить».

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