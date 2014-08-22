Вторжение гуманитарного конвоя назвали попыткой ослабить позиции Украины на встрече в Минске

Об этом политолог заявил в комментарии УНИАН.

“Гуманитарный конвой” пересек границу для того, чтобы не дать возможности Украине одержать военную победу над самопровозглашенными республиками накануне Дня Независимости и минской встречи 26 августа. Чтобы не дать возможности президенту Украины иметь сильные переговорные позиции, поскольку если бы до встречи в Минске Украинская армия взяла бы Донецк и Луганск, то это бы кардинально изменило повестку дня переговоров в интересах Украины”, - сказал Карасев.

Также он отметил, что Украине в любом случае не стоит сейчас атаковать конвой, останавливать его, поскольку именно этого ожидает Российская федерация.

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Карасев считает, что украинской власти сейчас необходимо выдержать паузу до встречи президента Украины Петра Порошенко с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая состоится завтра.

“Если мы начнем сдерживать этот конвой оружием, то это скандализирует ситуацию, даст повод России обвинить Украину в содействии гуманитарной катастрофе в Луганске и Донецке. Переговорные позиции Украины и так достаточно сильные: это уже почти победа над самопровозглашенными республиками, это и поддержка западного сообщества и с этим нужно идти на переговоры”, - подытожил Карасев.