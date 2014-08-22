Польский журналист опубликовал фото "дыры" на границе, через которую в Украину прошли российские БТР

Журналист польского телеканала TVN24 Войчех Бояновский разместил в интернете фотографию "дыры" на российско-украинской границе, через которую на минувшей неделе в Украину попали более двух десятков российских бронетранспортеров.

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"Дыра в заборе, где Шон Волкер и Роланд Олифант видели колонну российских бронетранспортеров, которые пересекли границу", - написал он на своем Twitter, описывая фотографию.

The hole in the fence where @shaunwalker7 and @RolandOliphant saw the russian transporterters crossing the border pic.twitter.com/L3TPjKVQjt - Wojciech Bojanowski (@BojanowskiW) August 22, 2014

Как сообщал УНИАН, Волкер и Олифант стали свидетелями того, как более двух десятков бронетранспортеров вечером 15 августа пересекли границу с Украиной неподалеку от российского городка Каменск-Шахтинск вне границ официального пункта пропуска.

Журналисты описывали, что техника под покровом ночи проехала через дыру в заборе с колючей проволокой, и подчеркивали, что это на 100% подтверждает факт поставок Россией оружия для боевиков на Донбассе.

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Ранее на этой неделе Бояновский также размещал ряд фотографий российской боевой техники, в том числе пушки и танки, которые ему удалось зафиксировать в этом же регионе. Позже часть техники, которую польский журналист сфотографировал в России, появилась в Украине.