Порошенко посетил концерт "Океана Эльзы" для 79-й бригады
20:42, 21 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко посетил концерт легендарной украинской группы "Океан Эльзы" для 79-й бригады.
"Мы освободим Украину. Какой девиз десантников? - Никто кроме нас!", - поделился впечатлениями глава государства в Twitter.
Посетил концерт @okeanelzy для 79-й бригады. Мы освободим Украину. Какой девиз десантников? - Никто кроме нас! pic.twitter.com/ag2dsabrMp
- Петр Порошенко (@poroshenko) August 21, 2014
Как сообщал УНИАН, президент Украины поблагодарил десантников 79-й отдельной аэромобильной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за мужество и героизм, проявленные во время освобождения многих территорий Донецкой и Луганской областей от террористов.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал во время посещения бригады в Николаеве.
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