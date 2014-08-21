Порошенко посетил концерт "Океана Эльзы" для 79-й бригады

"Мы освободим Украину. Какой девиз десантников? - Никто кроме нас!", - поделился впечатлениями глава государства в Twitter.

Посетил концерт @okeanelzy для 79-й бригады. Мы освободим Украину. Какой девиз десантников? - Никто кроме нас! pic.twitter.com/ag2dsabrMp - Петр Порошенко (@poroshenko) August 21, 2014

Как сообщал УНИАН, президент Украины поблагодарил десантников 79-й отдельной аэромобильной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за мужество и героизм, проявленные во время освобождения многих территорий Донецкой и Луганской областей от террористов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал во время посещения бригады в Николаеве.