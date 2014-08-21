Продажа активов Порошенко начнется на следующей неделе - Rothschild

Ею станет инвестиционная компания Rothschild, пребывающая в собственности одноименной династии банкиров, которая берет начало еще с середины восемнадцатого века. Об этом программе «Схемы» сообщил исполнительный директор и сопредседатель Rothschild & Cie Джованни Сальветти, передает Радио Свобода.

Непосредственный процесс продажи активов президента, по его словам, начнется уже на следующей неделе.

Читайте такжеПорошенко: Олигарх всегда использует ресурс власти«Мы получили сегодня очень хорошие новости и радуемся тому, что нас отобрали на эту очень важную роль. Наша компания является одним из ведущих мировых советников в вопросах соглашений о слиянии и поглощении. Сейчас мы завершаем процедуру подписания контракта об участии Rothschild в этом процессе в консорциуме с нашими местными партнерами - «Инвестиционный капитал Украина». И эффективная работа над непосредственным процессом продаж начнется уже на следующей неделе», - сообщил Джованни Сальветти, исполнительный директор и сопредседатель «Rothschild & Cie».

По словам Джованни Сальветти, украинским партнером Rothschild в этом процессе станет «Инвестиционный капитал Украина».

Читайте такжеПорошенко пообещал продать Roshen в случае победы на выборахЭто украинская инвестиционная компания, которая еще до 20 июня этого года находилась в совместной собственности и под руководством Валерии Гонтаревой - ныне председателя Национального банка Украины. На должность председателя Нацбанка ее рекомендовал сам Петр Порошенко.

Валерия Гонтарева создала и возглавила компанию в 2007 году и вышла из совета директоров и продала свою долю в ней на следующий день после назначения в Нацбанк.