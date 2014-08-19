Порошенко согласился поехать в Минск на встречу с Путиным и ЕС. Кремль подтвердил встречу (обновлено)
Президент Петр Порошенко поедет 26 августа в Минск на встречу с президентами Беларуси, России и Казахстана. Своих представителей на эту встречу делегирует и Евросоюз.
От ЕС во встрече лидеров "евразийской тройки" с президентом Петром Порошенко будут участвовать верховный представитель по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, вице-президент по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и еврокомиссар по вопросам торговли Карл Де Гюхт, сообщил президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу Петру Порошенко в ходе телефонных разговоров, сообщается на сайте главы государства.
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Перед этим президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил о своей готовности, а также о готовности президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева провести встречу с украинским президентом.
Отметим, что участие еврочиновников во встрече в Минске инициировал Петр Порошенко. Предполагается, что на встрече глав стран ТС, Петр Порошенко и представители ЕС обсудят вопросы по имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, энергетической безопасности и стабилизации ситуации на Донбассе.
В настоящее время пресс-служба Кремля подтвердила участие Владимира Путина в этой встрече.
"26 августа президент России посетит с визитом Минск, где примет участие во встрече глав государств Таможенного союза с президентом Украины, на которой также будут присутствовать представители Европейской комиссии", - говорится в сообщении.
Кроме этого сообщается, что Петр Порошенко принял приглашение президента Европейского совета Германа Ван Ромпея и президента Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу посетить с рабочим визитом Брюссель 30 августа.
Как сообщал УНИАН, президенты Беларуси, России и Казахстана намерены провести в Минске встречу с Петром Порошенко для обсуждения экономической и политической ситуации.