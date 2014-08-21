"Гуманитарный конвой" РФ может пересечь украинскую границу уже завтра - Красный Крест

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) в Европе и Центральной Азии Лоран Корба.

«Международный комитет Красного Креста принял все необходимые административные и подготовительные меры для того, чтобы обеспечить прохождение российской автоколонны. На данном этапе автоколонна находится на границе (с Украиной) на территории России в ожидании таможенных процедур. Несколько минут назад я узнал, что эти процедуры уже начались, и будут продолжаться в ближайшее время», - сказал он.

По словам Корбы, российский «гуманитарный конвой» может отправиться в Украину уже завтра.

«Как я уже отметил, таможенные процедуры уже начались, и мы надеемся, что автоколонна сможет отправиться (в Украину, город Луганск) завтра», - сказал он.

В то же время Корба подчеркнул, что вечером МККК снова подтвердил свою готовность доставить российскую гуманитарную помощь в Луганск. Для этого МККК направит дополнительных сотрудников для сопровождения гуманитарного груза.

«Сотрудники готовы сопровождать груз в Луганск и другие районы на юго-востоке Украины, где требуется гуманитарная помощь, и предоставить ее беспристрастно», - сказал он.

При этом Корба подчеркнул, что МККК готов доставить российский «гуманитарный конвой» на территорию Украины исключительно при гарантии безопасности передвижения автоколонны.

«Международный комитет Красного Креста готов доставить эту помощь в Луганск при условии, что и Россия, и Украина признают исключительно гуманитарный характер доставляемых грузов и что участвующие в боях стороны гарантируют безопасное прохождение автоколонны», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Россия заявила, что направляет «гуманитарную помощь» для жителей Донецкой и Луганской областей - в целом 280 военных «КамАЗов», специально для этой акции перекрашенных в белый цвет.

16 августа Украина признала отправленный из России груз гуманитарной помощью. Было согласовано, что распределением помощи для жителей Донбасса, которые находятся в зоне АТО, будет заниматься Международный комитет Красного Креста.

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Вместе с тем представитель МККК Паскаль Кютта заявил, что главная проблема, которая касается дальнейшей судьбы конвоя, заключается в получении гарантий безопасности от всех сторон конфликта.

Украинские власти, а также лидеры западных стран не исключали вторжения России в Украину под предлогом гуманитарной помощи, или же провокаций с этим грузом.

20 августа МИД России заявил, что РФ «сделала все возможное для обеспечения безопасности прохождения гуманитарного конвоя для жителей Донбасса.

Читайте такжеЕще 16 грузовиков из "гуманитарного конвоя" РФ прибыли к границе Украины - журналист21 августа МИД Украины заявил, что украинская сторона без промедлений начнет процедуру оформления российского гуманитарного груза, как только получит окончательное подтверждение от Международного комитета Красного Креста о готовности доставить груз к месту назначения.