Донецкая милиция открыла дело по факту создания в городе незаконных вооруженных формирований

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что следственным отделом Донецкого ГУ открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формировании) УК Украины по факту незаконных действий организованного на территории г. Донецка незаконного вооруженного формирования, члены которого совершают тяжкие и особо тяжкие уголовные правонарушения экстремистского характера.

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В числе данных уголовных правонарушений:

участие в боевых действиях против военных, которые проводят антитеррористическую операцию;

вооруженные нападения на предприятия, учреждения, организации и на отдельных лиц;

вооруженные нападения на воинские части, расположенные на территории области;

похищение оружия, организация контрабанды и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов;

организация незаконных блокпостов;

незаконный захват и лишение свободы граждан, за освобождение которых получают денежные средства, а также участие в других противоправных деяниях.

По месту жительства фигуранты хранят огнестрельное оружие, боеприпасы, другие запрещенные предметы, указано в сообщении.