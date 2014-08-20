Под Луганском террористы cбили украинский штурмовик Су-25
21:17, 20 августа 2014Политика
8 0
В среду, 20 августа, в небе над Луганской областью боевики сбили украинский самолет Су-25.
Штурмовик Су-25 / koketke.rul
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеВ зоне АТО боевики подбили украинский санитарный вертолет
"Сегодня действительно во время выполнения боевого задания был подбит самолет Су-25. Он упал. Судьба пилота пока что неизвестна, но есть надежда, что с ним все будет хорошо", - сказал Лысенко.
Террористы сбили военный Су-25 под Луганском
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter