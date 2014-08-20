Под Луганском террористы cбили украинский штурмовик Су-25

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко.

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"Сегодня действительно во время выполнения боевого задания был подбит самолет Су-25. Он упал. Судьба пилота пока что неизвестна, но есть надежда, что с ним все будет хорошо", - сказал Лысенко.