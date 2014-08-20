В Донецкой области к началу учебного года подготовлены 83% школ и 73% садов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Тамару Лукьянчук.

По ее словам также к 1 сентября в области подготовлены 73,2%, или 115 внешкольных учебных заведений (из 157).

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Лукьянчук отметила, что в регионе уже капитально отремонтированы 150 системы отопления, 70 систем водоснабжения, 110 канализационных систем, 0,5 км теплосети; 5700 кв. метров кровли и заменено на металлопластиковые 2358 окон.

Согласно подсчетам на проведение ремонтов в учебных заведениях области потрачено 20,1 млн. грн. (6,5 млн. грн. бюджетных и 13,6 млн. грн. привлечено из внебюджетных средств).

На сегодня, по информации городов и районов области, во время боевых действий повреждения различной степени получили 170 учебных заведений: 43 дошкольных, 96 общеобразовательных и 5 внешкольных учебных заведений, 12 профессионально-технических учебных заведения, 14 высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации.

Лукьянчук заверила, что семьи с детьми школьного возраста, которые переселились в Святогорск из зоны АТО, областная власть может обеспечить всем необходимым для обучения. Сейчас важно понимать, где будут проживать семьи, ведь на сегодня 70% родителей не готовы сказать, останутся ли они в Святогорске или выедут в другие города.

«Что касается Святогорска, то здесь у нас работает одна школа на 250 детей. Естественно, она не сможет принять всех детей школьного возраста, а их более 1,5 тыс. детей. Возможно, обучение детей будет проходить в детском оздоровительном центре «Изумрудный город», - отметила заместитель главы ОДА.

Говоря, о школах, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, Лукьянчук, сообщила, что их на сегодня 440. Они находятся в Донецке, Макеевке, Харцызске, Горловке, Енакиево, Шахтерске, Торезе, Снежном, Кировском, Ждановке, Ясиноватой, а также Амвросиевском, Шахтерском и Ясиноватском районах.

Лукьянчук сообщила, что решение о начале учебного года будут принимать местные органы власти совместно с родительскими комитетами учебных заведений.

Заместитель главы региона подчеркнула, что 1 сентября дети пойдут в школу лишь в том случае, если их жизни ничего не будет угрожать.