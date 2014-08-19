Школы Славянска восстановят к 1 сентября - министр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Донецкую область сказал министр инфраструктуры Максим Бурбак.

«Наши обещания, что до первого числа (1 сентября - УНИАН) дети будут учиться в обновленных школах, в обновленных классах, будут соблюдены», - сказал он.

Читайте такжеВ Славянске работают почти все лечебные заведенияПо словам Бурбака, министерство сейчас отстраивает 5 объектов в городе: детский сад, школу-интернат и 3 школы.

«Когда сделают ремонт полностью, подпишут акты выполненных работ, тогда я смогу сказать сумму», - добавил министр.

Бурбак напомнил, что по предварительным оценкам потребуется около 8 млрд грн для восстановления инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, которые больше всего пострадали от боевых действий.