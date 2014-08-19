Школы Славянска восстановят к 1 сентября - министр
Школы города Славянск будут восстановлены и отремонтированы к 1 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Донецкую область сказал министр инфраструктуры Максим Бурбак.
«Наши обещания, что до первого числа (1 сентября - УНИАН) дети будут учиться в обновленных школах, в обновленных классах, будут соблюдены», - сказал он.
Читайте такжеВ Славянске работают почти все лечебные заведенияПо словам Бурбака, министерство сейчас отстраивает 5 объектов в городе: детский сад, школу-интернат и 3 школы.
«Когда сделают ремонт полностью, подпишут акты выполненных работ, тогда я смогу сказать сумму», - добавил министр.
Бурбак напомнил, что по предварительным оценкам потребуется около 8 млрд грн для восстановления инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, которые больше всего пострадали от боевых действий.