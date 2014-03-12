Глава Бахчисарайской РГА считает референдум в Крыму незаконным

Об этом говорится в заявлении председателя Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми Умерова. По мнению чиновника, результаты референдума являются незаконными и сепаратистскими, а также способствуют напряжению в обществе, сообщает ТСН.

"Готовы ли вы поменять этот мир на иллюзию? Я - нет. Все реальнее становится угроза применения насилия в отношении украинцев, крымских татар, граждан Украины, проживающих на полуострове, чьи позиции по вопросу относительно статуса Крыма отличаются от позиции сегодняшней "власти" Крыма. Считаю, что для проведения референдума по вопросу территориальной целостности нет ни законодательных, ни организационных, ни морально-этических оснований", - сказано в документе.

Читайте такжеВ Крыму мэр города Белогорска выступил против сепаратисткого референдумаУмеров также напомнил чиновникам Крыма, что они давали присягу государству Украина, поэтому не стоит выполнять преступных приказов.

Напомним, ранее мэр крымского города Белогорск Альберт Кангиев отказался поддержать референдум относительно возможности присоединения Крыма к России.