В Москве провели детский показ мод, где "Украина пытается покончить с собой"

Особенностью показа ее коллекции стала специальная постановка. Дети, одетые в костюмы разных стран показали номер, в котором девушка одетая в цвета национального флага Украины, направляла пистолет на все страны, а потом на зрителей в зале, пишет Украинская правда. Жизни.

Позже, ребенок приставил оружие к своему виску, а "другие страны", в частности ребенок в костюме России "спас" ее от самоубийства.

Ведущий, перед стартом показа сообщил, что коллекция называется "дети мира против войны". "Она навеяна событиями в Украине. В ней есть 9 образов, каждый из которых символизирует страны: Украину, Россию, США, Германию, Китай, Италию, Франция, Англия. Грецию. Содержание коллекции автора в том, что все дети в мире дружны и едины. И задача автора была в том, чтобы обратить внимание на мир во всем мире", - рассказал ведущий.

Особо подчеркивалось, что никаких политических намеков в показе нет.