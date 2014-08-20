СМИ продолжают фиксировать военную технику на границе с Украиной (фоторепортаж)

Напомним, российскую технику у границы с Украиной начали фиксировать после прибытия в российский город Донецк так называемого гуманитрного конвоя. В частности, корреспондент британского Guardian Шон Волкер стал свидетелем, как более 20 БТРов с РФ двигались в сторону Украины. Читайте такжеНАТО подтвердило вторжение колонны бронетехники из РФ в Украину

"Только увидел, как бронетранспортеры и автомобили с российскими номерными знаками пересекли границу с Украиной", - написал Волкер. Журналист отметил, что это не выглядит как полноценное вторжение российских войск, скорее как поставка вооружения пророссийским боевикам.

Позже российская военная техника неоднократно попадала в объективы фотокорреспондентов.

16 августа у населенного пункта Каменск-Шахтинский были сделаны фотографии, которые свидетельствуют о том, что российская армия без утайки перевозит ракеты к ЗРК "Бук" в направлении Украины.