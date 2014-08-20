СМИ продолжают фиксировать военную технику на границе с Украиной (фоторепортаж)

12:10, 20 августа 2014
Политика
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Последняя фотография передвижения военной техники РФ была сделана корреспондентом Reuters 19 августа возле российского города Каменск-Шахтинский. 

REUTERS

Напомним, российскую технику у границы с Украиной начали фиксировать после прибытия в российский город Донецк так называемого гуманитрного конвоя. В частности, корреспондент британского Guardian Шон Волкер стал свидетелем, как более 20 БТРов с РФ двигались в сторону Украины. Читайте такжеНАТО подтвердило вторжение колонны бронетехники из РФ в Украину

"Только увидел, как бронетранспортеры и автомобили с российскими номерными знаками пересекли границу с Украиной", - написал Волкер. Журналист отметил, что это не выглядит как полноценное вторжение российских войск, скорее как поставка вооружения пророссийским боевикам. 

Позже российская военная техника неоднократно попадала в объективы фотокорреспондентов. 

16 августа у населенного пункта Каменск-Шахтинский были сделаны фотографии, которые свидетельствуют о том, что российская армия без утайки перевозит ракеты к ЗРК "Бук" в направлении Украины.

Последняя фотография военной техники РФ возле границы с Украиной была сделана 19 августа
Последняя фотография военной техники РФ возле границы с Украиной была сделана 19 августа /  © REUTERS
16 августа у населенного пункта Каменск-Шахтинский были сделаны фотографии, которые свидетельствуют о том, что российская армия без утайки перевозит ракеты к ЗРК ''Бук'' в направлении Украины.
16 августа у населенного пункта Каменск-Шахтинский были сделаны фотографии, которые свидетельствуют о том, что российская армия без утайки перевозит ракеты к ЗРК "Бук" в направлении Украины. /  © REUTERS
Военные РФ рядом с гуманитарным конвоем в России
Военные РФ рядом с гуманитарным конвоем в России /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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