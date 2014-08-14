Британский журналист: более 20 БТРов направляются из РФ в сторону Украины

20:58, 14 августа 2014
Политика
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Более 20 российских бронетранспортеров (БТР) в районе, где остановился гуманитарный конвой РФ для Донбасса, движутся в направлении границы с Украиной.

REUTERS
 

Об этом сообщил в своем "Твиттере" московский корреспондент британской газеты Guardian Шон Волкер.

"Это не похоже на гуманитарную помощь. Колонна из более чем 20 бронетранспортеров, 10 км от границы с Украиной и движется дальше", - написал он и выложил фотографию одного из них.

Шон Волкер отметил, что это отдельная колонна от гуманитарного конвоя, который остановился вблизи границы, и отметил, что это недостаточное количество военных для вторжения РФ в Украину.

Как сообщал УНИАН, по данным Красного Креста, 260 российских грузовиков с гуманитарным грузом для Донбасса сегодня остановились в около двух десятках километров от границы с Украиной вблизи города Каменск-Шахтинск Ростовской области РФ.

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