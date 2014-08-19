В Луганск прорвалась колонна техники боевиков из 13 танков и более 30 авто

Об этом УНИАН сообщил глава общественной организации «Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

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«В Луганске около 16.00 возле кинотеатра «Мир» прошла колонна из 13 танков и более 30 легковых машин, все с белыми повязками», - сказал Снегирев.

Он добавил, что, как стало известно, данная колонна пришла из станицы Луганская, куда зашла Нацгвардия.