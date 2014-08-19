Вопрос доставки гуманитарной помощи из РФ решается - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и коммуникации МИД Украины Евгений Перебийнис.

Он напомнил, что 15 августа на пункте пропуска “Донецк” (Ростовская область, РФ) на украинско-российской границе началась проверка «гуманитарного груза» Российской Федерации с участием украинских пограничников и таможенников.

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Перебийнис подчеркнул, что груз должен доставляться на территорию Украины исключительно под эгидой Международного Комитета Красного Креста и при его полной ответственности.

По словам Перебийниса, для обеспечения сопровождения и распределения груза Международный Комитет Красного Креста уже направил в Ростовскую область своих сотрудников.

По его словам, планируется еще направить дополнительно сотрудников МККК. В частности сегодня 14 сотрудников комитета вместе с оборудованием, необходимым для оформления груза, чартерным рейсом вылетят из Женевы в Ростов.

Кроме того, сегодня руководитель Управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Лоран Корба прибудет в Москву, где планирует провести ряд встреч с российскими высокопоставленными должностными лицами.

Перебийнис сообщил, что в предварительном плане, разработанном МККК, предусмотрено, что каждую группу из 30 грузовиков с российской «гуманитарной помощью» будут сопровождать 5 сотрудников комитета. При этом, отметил Перебийнис, МККК выступает за необходимость скорейшего возвращения российских транспортных средств в РФ.

Как сообщал УНИАН, 12 августа РФ заявила, что направляет «гуманитарную помощь» для жителей Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем Россия не предоставила представителям Красного Креста детальной спецификации "гуманитарного конвоя", что задерживало его оформление.

16 августа в Ростовской области завершились переговоры. Украина согласилась принять этот груз под эгидой Международного Комитета Красного Креста, но только после проверки его на границе.

На сегодняшний день 16 из 280 российских грузовиков, которые остановились в Каменско-Шахтинске (РФ) 17 августа, приблизились к КПП "Донецк" в России на границе с Украиной.

В МИД РФ по итогам телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером заявили, что российская сторона и террористы готовы обеспечить безопасность российского «гуманитарного конвоя» для жителей Донбасса.

В МИД Украины опровергли эту информацию российского внешнеполитического ведомства. По словам Перебийниса, представитель Украины при Международном Комитете Красного Креста в Женеве проводит ежедневные встречи по этому вопросу. “Последняя информация, которая поступила от него по результатам встречи с заместителем директора Департамента оперативной деятельности по Европе и Центральной Азии, свидетельствует, что Международный Красный Крест продолжает прорабатывать с российской стороной, в частности с террористами, вопрос о предоставлении гарантий прохождения груза по территории, которая контролируется боевиками. Из этого мы видим, что такие договоренности пока не достигнуты”, - сказал Перебийнис.