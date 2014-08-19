Представители Красного Креста выехали в Луганск для организации доставки помощи из РФ

13:33, 19 августа 2014
Политика
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В СНБО отмечают, что по состоянию на 9:00 работы по оформлению гуманитарного груза не проводились в связи с несогласованием представителями Красного Креста гарантий безопасности движения колонны со стороны террористов.

REUTERS

Три сотрудника Международного Комитета Красного Креста сегодня прибудут в Луганск для оценки ситуации и организации отправления и доставки гуманитарного груза из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Сегодня по состоянию на 9.00 работы по оформлению гуманитарного груза не проводились в связи с несогласованием представителями Красного Креста гарантий безопасности движения колонны со стороны террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», - отметил он.

По словам Лысенко, в Луганск направлена передовая группа представителей Красного Креста для оценки ситуации и организации отправления и доставки гуманитарного груза. Сегодня группа из трех человек планирует прибыть в Украину из Донецка Ростовской области РФ через пункты пропуска «Донецк» – «Изварино».

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