Бывший "азовец" о Ляшко: в зоне АТО ему подавали руку "как девочке", чтобы он слез с КамАЗа

Об этом заявил активист Автомайдана и бывший замкомандира батальона "Азов" Ярослав Гончар, передает Delo.ua. "Из политиков национального масштаба в зоне АТО встречал только народного депутата Олега Ляшко", - сказал Ярослав Гончар, добавив, что от него идет патриотическая риторика, однако смущает "когда наблюдаешь, как он не может спрыгнуть с борта КамАЗа после фотосессии и ему подают руку как девочке".

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По словам Ярослава Гончара, первым погибшим в "Азове" был Родион Добродомов. Он погиб 9 мая при освобождении горуправления МВД Мариуполя, тогда народный депутат, встречая борт с телом бойца в Киеве, публично пообещал поддержать семью. "Когда я обратился к нему с этим вопросом, он сказал, что сейчас в приоритете другие вещи", - отметил активист Автомайдана.

"Слишком много напускного и фальшивого в поведении этого политика. Те, кто действительно помогает армии, не кричат об этом на каждом шагу. На лечение раненого Александра Кондрашина (также 9 мая при освобождении горуправления МВД Мариуполя) 50 тыс. евро дал человек из группы "Приват". Вы слышали где-нибудь об этом? Представьте, какое событие из этого сделал бы Ляшко на телеканале "Интер"! В этом и состоит причина конфликта между людьми Коломойского и командованием "Азова" - одни вкалывают, а другие на этом себе рейтинги накачивают. Обратите внимание, "Азов" не принимал участия в активных боевых действиях (за исключением псевдоосвобождения Мариуполя 13 июня) до упрека со стороны замгубернатора Днепропетровской области Бориса Филатова", - отметил Ярослав Гончар.