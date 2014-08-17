Семьдесят добровольцев ”Азова” приняли присягу в Киеве

Об этом сообщает 5-ый канал.

Как отмечается в сообщении, после месячного курса подготовки в учебном центре еще семьдесят пять добровольцев отправились в зону проведения антитеррористический операции. Уже сегодня - в Мариуполе и Урзуфе, где расположены части Азова, - новобранцев распределят в зависимости от квалификации: одни поедут к местам ожесточенных боев, а другие - служить на освобожденных территориях.

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Традиционно провожать ребят пришли близкие, родные и неравнодушные украинцы.