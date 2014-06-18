Во Львове Ляшко облили зеленкой

Это случилось возле Высокого Замка, перед зданием львовской областной телерадиокомпании, сообщает ZIK.

Олег Ляшко приехал принять участие в программе «Народный контроль» в эфире телеканала ZIK. Когда нардеп подъехал к помещению львовского телевидения, толпа неизвестных парней стал выкрикивать «Ганьба!» и требовать, чтобы нардеп вышел к ним.

«Мы вышли из машины и увидели толпу около 100-150 человек, которые просто стояли», - рассказывает фотограф Олега Ляшко. Это были в основном молодые люди 16-17 лет.

Читайте такжеИз Мариуполя в Донецк едут 50 боевиков ДНР - Ляшко

«А что вы здесь делаете?» - спросил Ляшко. В ответ он ничего не услышал, однако уже буквально перед самым входом в здание парни подбежали и облили Ляшко зеленкой. Потом быстро побежали в толпу.

Сам Ляшко утверждает, что это "Свобода" так встречает его во Львове.

«Я могу только предполагать, кто это: или «свободовцы», или «колорады». Хотя, откуда во Львове могут взяться «колорады»?», - сказал Ляшко.

Присутствующий в студии народный депутат Украины от ВО "Свобода" Маркиян Лопачак сразу же опроверг причастность своей политсилы к такой «акции».

«Поверьте, «Свобода» не ставит себе целью обливать Ляшко зеленкой под телестудией. Сейчас мы занимаемся более полезными для Украины делами», - заверил нардеп.

Охране телеканала едва удается сдержать толпу от дальнейших действий. Милиция прибыла на место происшествия, однако просто посмотрела на то, что происходит и уехала.