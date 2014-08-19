Украинская армия организовала 33 опорных пункта для блокировки боевиков в районе Донецка - эксперт

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в соцсети.

"Для блокирования группировок террористов в районе Донецка (сектор «Б»), силами АТО в данном районе организовано 33 опорных пункта", - написал эксперт. Читайте такжеСилы АТО зачищают от боевиков Ясиноватую и блокируют Иловайск - Тымчук

Кроме этого, силами подразделений МВД проводятся действия по поиску и обезвреживанию группировок боевиков в районах населенных пунктов Чернухино и Ждановка. Для изоляции района организовано 40 блокпостов и 4 взводных опорных пункта сил АТО.

"Силы АТО (аэромобильные и механизированные подразделения) продолжают вести оборонительные бои в районе н.п.Новосветловка и Хрящеватое. Район блокирован с помощью 23 блокпостов и 29 опорных пунктов", - отметил эксперт.