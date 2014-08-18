Силы АТО освободили Чернухино и зачистили от боевиков населенные пункты Малая Ивановка и Андриановка
08:48, 18 августа 2014Политика
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Силы АТО освободили населенный пункт Чернухино и зачистили от боевиков населенные пункты Малая Ивановка и Андрановка. Завершается изоляция населенного пункта Алчевск.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
"От террористов освобожден населенный пункт Чернухино. Силы АТО вошли и удерживают населенный пункт Хрящеватое. Проводятся активные боевые действия в районе населенных пунктов Станично-Луганская, Ясиноватая, Ждановка, Нижняя Крынка. Продолжается блокирование Иловайська", - говорится в сообщении.Читайте такжеСилы АТО продолжают наступление на Донецк и Луганск (карта)
В штабе подчеркнули, что силы АТО закончили зачистку населенных пунктов Малая Ивановка и Андриановка.
"Полностью заблокирована Горловку. Завершается изоляция населенного пункта Алчевск. Российские наемники панически пытаются покинуть эти города", - информирует штаб АТО.
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