Le Monde: В Украине продолжаются боевые действия вокруг осажденного Луганска

Украинские правительственные войска продолжают в понедельник, 18 августа, наступление на пророссийских сепаратистов, которые до сих пор контролируют часть территории страны, сообщается в статье под названием «В Украине продолжаются боевые действия вокруг осажденного Луганска», опубликованной в газете Le Monde.

Как это происходит с самого начала кризиса, обе стороны снова вступили в информационный бой, чтобы опровергать заявления вражеского лагеря.

Украинские власти объявили в полдень, что Луганск, который в настоящее время находится в эпицентре боевых действий, был окружен и частично освобожден украинской армией. Они также обвинили пророссийских мятежников в том, что они разбомбили колонну автомобилей, в которых находились мирные жители, пытающиеся покинуть зону боевых действий.

«Взрыв был настолько мощным, что люди были сожжены заживо в автомобилях. Они не могли выйти», – сказал пресс-секретарь украинской армии, который пока не сообщил точную информацию о количестве жертв. Киев обвинил пророссийских сепаратистов, которые могли использовать ракетные комплексы «Град» для этой атаки.

Андрей Пургин, вице-премьер-министр самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики», ответил, что у мятежников нет средств, необходимых для нанесения таких ударов.

«Украинцы сами постоянно обстреливали эту трассу с самолетов и «Градов». Кажется, они снова убили мирных жителей, как они это делают на протяжении нескольких месяцев. У нас нет средств, чтобы использовать «Грады» в этом секторе».

Информация все же является не очень ненадежной, поскольку в Луганске отрезаны все коммуникации, как сообщает российское агентство ИТАР-ТАСС. В течение двух недель в городе почти нет электричества и проточной водой.

Горловка в окружении

Украинская армия не останавливаться на достигнутом. Бои ведутся и в Донецкой области, сам Донецк окружен, в городе остановлено водоснабжение. Военные сообщают, что им удалось окружить Горловку, город с населением 230 тыс. человек, который находится под контролем повстанцев с момента начала конфликта, и который расположен на севере от трассы, которая соединяет Донецк и Луганск.

Украинская армия также обвиняет сепаратистов в том, что они впервые использовали реактивную систему залпового огня «Ураган», российского производства, недалеко от села Новокатериновка на юго-востоке от Донецка. Повстанцы подтвердили, что они в последние дни получили оружие из России, что Москва отрицает.

В понедельник 18 августа российский гуманитарный конвой оставался заблокированным на украинской границе.

Дипломатия топчется на месте

На дипломатическом фронте встреча, которая состоялась в воскресенье в Берлине между представителями России, Украины, Германии и Франции, не увенчалась особым успехом. Не было достигнуто никаких «позитивных результатов» в вопросах о прекращении огня и политическом урегулировании конфликта, посетовали в России, в то время как украинская сторона предупредила, что эти дискуссии, вероятно, будут очень долгими.

Тем не менее, удалось достичь соглашения в вопросе о поставке гуманитарной помощи из России. Несмотря на это, 300 грузовиков, которые должны доставить 1800 тонн продовольствия населению восточного региона, в понедельник оставались заблокированными на границе, пятый день подряд. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), находящийся возле границы, сказал, что остается «обеспечить условия безопасности» для конвоя.