Les Echos: Европа выделила средства, чтобы помочь производителям, пострадавшим от российского эмбарго

Об этом сообщается в статье, которая называется «Европа выделила средства, чтобы помочь производителям, пострадавшим от российского эмбарго», опубликованной во французской газете Les Echos.

Этот запрет был введен 7 августа и коснулся большинства пищевых продуктов из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Это была ответная мера России на международные санкции, недавно введенные против Москвы за её роль в украинском кризисе.

«Предусмотренный бюджет составляет около 125 млн. евро», – сказал пресс-секретарь еврокомиссара по сельскому хозяйству Роджер Уайт. «Идея состоит в том, чтобы уменьшить количество продуктов на рынке, чтобы цены не упали до кризисного уровня», – отметил он. Эти новые меры, призванные поддержать рынок через изъятие продуктов с компенсацией убытков, вступают в силу в понедельник и коснутся таких продуктов, как морковь, помидоры, капуста, перец, цветная капуста, огурцы и корнишоны, грибы, яблоки, груши, лесные ягоды, виноград и киви, уточнили в Комиссии.

Все формальности будут выполнены в течение ближайших недель, но меры будут иметь обратную силу с 18 августа и будут действовать до конца ноября. Основные поставщики скоропортящихся фруктов и овощей в Россию – Польша, Литва, Бельгия и Нидерланды – будут главными бенефициарами этой помощи, уточнил европейский источник.

Еврокомиссия решила прибегнуть к этим чрезвычайным мерам, которые она может профинансировать с помощью кризисных резервных фондов, в которые перечисляется более 420 млн. евро в год, в связи с отсутствием альтернативных покупателей упомянутых скоропортящихся продуктов, по которым ударило эмбарго в «разгар сезона сбора урожая». Планируется увеличить на 5-10% объем продукции, которая может быть изъята с рынка и компенсировать производителям 50% -100% убытков, в ​​зависимости от того, поступил ли продукт в продажу в той или иной форме, был ли уже собран урожай или продукты распространили бесплатно.

Чрезвычайная встреча 5 сентября

Начиная с прошлой недели, Брюссель давал понять, что Европа примет меры такого рода, чтобы помочь некоторым производителям фруктов и овощей. За неделю до того подобные меры были приняты в отношении производителей персиков и нектаринов. На сентябрь запланирована чрезвычайная встреча европейских министров сельского хозяйства, посвященная российским санкциям. Изначально она должна была состояться 8 сентября, но её перенесли на 5 сентября.

В 2013 г. экспорт европейской сельскохозяйственной продукции в Россию составлял 11,8 млрд. евро, или 9,9% от общего объема экспорта. Россия ввела годовой запрет на ввоз говядины, свинины, птицы, рыбы, сыра, молока, фруктов и овощей. Экспорт продукции этих секторов сельского хозяйства составлял около 5,2 млрд. евро, по данным Комиссии.

По первым оценкам, эмбарго коснется экспорта сельскохозяйственной продукции на сумму около 5,2 млрд. евро. Комиссия разработала усовершенствованный механизм контроля за рынками, который позволяет реагировать «шаг за шагом», чтобы избежать конечного подорожания цен в пострадавших странах. «План А заключается в поиске альтернативных рынков», – сообщил европейский источник, процитированный AFP. Министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт, в свою очередь, предсказал «довольно незначительное влияние», отметив, что Россия не может в одиночку удовлетворить около 60% своих потребностей в продовольствии.

Тем не менее, министры иностранных дел ЕС договорились предпринять дипломатические усилия, чтобы убедить третьи страны – страны Латинской Америки, Египет и Турцию, в частности, – не пытаться воспользоваться этой возможностью, чтобы заполнить российские рынки.