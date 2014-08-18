Жителям Донецка подвозят техническую воду - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Согласно сообщению, в каждом из 9 районов города определены, как правило, четыре адреса, куда подвозится техническая вода. Местом подвоза выбирают или школу, или какой-то торговый центр или супермаркет.

Сегодня подвозили техническую воду жителям до 16.00.

Читайте такжеЛуганск 16-й день в крайне критической ситуации, город продолжают обстреливатьВ горсовете строго предупредили, что техническая вода не пригодна для питья и приготовления пищи.

Как сообщал УНИАН, в Донецке из-за повреждения линий электропередач остановлен основной источник водоснабжения города - Верхнекальмиусская фильтровальная станция, в связи с чем полностью прекращена подача воды.