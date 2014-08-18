Kurier: Президент Лукашенко ведет двойную игру

Об этом пишет Йенс Маттерн в своей статье «Президент Лукашенко ведет двойную игру», опубликованной на сайте австрийской газеты Kurier.

Александр Лукашенко, президент Беларуси, может заставить соседнюю страну Украину уговаривать себя стать помощником в сборе урожая. Мощные зерноуборочные комбайны могут рокотать на огромных, плодородны полях. Экспорт топлива, который сейчас во время сбора урожая имеет огромное значение, не должен быть сокращен, официально заявил Минск.

При этом еще в начале августа беларуский основной экспортер Белоруснефть БНК заявил, что сократит поставки в Украину на 20-30 процентов. Это соответствовало бы представлениям России, откуда поставляют необходимое сырье и нефть. Кремль с удовольствием привлек Беларусь на свою сторону, чтобы оказывать давление на Украину, на востоке которой пророссийские сепаратисты воюют против армии Киева.

Но телефонный разговор с украинским президентом Петром Порошенко, видимо, изменил мнение диктатора Лукашенка. Украина закупает половину своих потребностей в топливе в соседней стране. Официально Беларусь обосновала сокращение поставок запланированной реконструкцией комплекса нефтеперерабатывающего завода.

Это типичное лавирование между требованиями Кремля и необходимостью сохранения добрососедских отношений с бывшей республикой Советского Союза Украиной. Таким обазом, Лукашенко должен был радоваться, что переговоры контактной группы ОБСЕ-Украина проходили в Минске. Здесь политик, которого ругают правозащитные организации, мог быть представлен как модератор, без непосредственного участия в переговорах.

Официально Минск на стороне Москвы. В мае Беларусь и Казахстан вступили в инициированный Россией Евроазийский экономический союз, в который изначально была приглашена и Украина. Именно этот Таможенный союз сейчас приносит Беларуси неожиданные сделки: эксперты ожидают, что до 20% западных товаров, которые Россия запретила, будут перепакованы в Беларуси и затем – из-за отсутствующих таможенных границ – попадут прямо в российские магазины. Прекрасный дополнительный заработок для беларуской экономики.

Но ясно одно: Ни Лукашенку, ни президенту Казахстана Назарбаеву нынешний сценарий в восточной Украине не по душе. Два авторитарных правителя не боятся ничего, кроме сторонников переворота внутри собственной страны. Недавно они разговаривали по телефону. Согласно пресс-службе президента в Минске, они уделили "особое внимание усилиям по нормализации ситуации в Украине". Консультация без Путина должна беспокоить или, по меньшей мере, рассердить его.

Лукашенко боится

Сейчас Лукашенко кажется более нервным. В публичных выступлениях он кричит, что его страна подготовлена в военном отношении против любой «орды» , неважно с Запада или с Востока. Стране угрожает только экономический конфликт – намек на Россию. Он боится, считают многие наблюдатели. Политолог Александр Гущин, эксперт по бывшим советским республикам, убежден, несмотря на мнение экономической газеты Коммерсант, что двойная игра Минска учитывает реакцию Москвы.