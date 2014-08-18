Террористы "ДНР" заявляют о получении гуманитарной помощи из РФ

"Сегодня (17 августа, - ред.) поздно вечером в Донецкпришли три машины с гуманитарной помощью из России, которые приняла государственная комиссия ДНР", - отмечается в сообщении пресс-службы террористической организации, сообщает РБК-Украина.

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В свою очередь глава таможенной службы Украины Анатолий Макаренко в своем Facebook сообщил, что гуманитарная помощь из РФ еще не пропускалась через границу и что 18 августа ожидается прибытие официальных представителей Красного Креста для проведения необходимых таможенных процедур.

"Ждем завтра (18 августа, - ред.) официальных представителей Красного Креста для проведения необходимых таможенных процедур - досмотр, идентификация груза, документальное оформление и т.д. Груз, по согласованию с миссией Красного Креста, будет поступать в международный пункт пропуска "Изварино-Донецк"(Ростовской обл.) партиями до 30-ти транспортных средств и передаваться для последующего сопровождения только официальным представителям Красного Креста и только после проведения всех мероприятий погранично-таможенного контроля", - сообщилМакаренко.

Напомним, Россия 11 августа отправила в Украину 280 грузовиков с гуманитарной помощью.