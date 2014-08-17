"Правый сектор" выдвинул ультиматум Порошенко и угрожает проведением "быстрых реформ" в МВД

Об этом говорится в сообщении "Правого сектора" на сайте.

"На сегодняшний день наряду с открытой агрессией России активизировалась внутренняя контрреволюция. Ее авангардом есть реваншистские силы в МВД, в том числе на самых высоких должностях. Возглавляет бандитско-милицейский группировки сепаратистский приспешник и московский ставленник генерал Евдокимов. Именно он и его прихвостни делают все возможное, чтобы уничтожить завоевания нашей Революции и проложить путь для сепаратистских и террористических группировок на Киев", - говорится в заявлении.Читайте такжеУчастие в нелегальных вооруженных формированиях превращает патриотов в пушечное мясо - Аваков

По словам "Правого сектора", в последние недели милицейские задержания, аресты, избиения, обыски, изъятия полученного в бою оружия, коснулись десятков бойцов «Правого Сектора».

"Пользуясь тем, что подавляющее большинство бойцов «Правого Сектора» ведет бескомпромиссную борьбу на передовой те, кто противостоял нам на Грушевского и Институтской почувствовали свою безнаказанность и перешли в контрнаступление. В связи с этим, мы обращаемся к Президенту Украины Петру Порошенко с призывом немедленно навести порядок в МВД, уволив одиозных представителей антиукраинских сил с должностей в МВД и начать расследование их преступной деятельности", - подчеркивается в заявлении.

В "Правом секторе" требуют освобождения всех задержанных, закрытия всех уголовных производств против бойцов «Правого Сектора» и других добровольческих подразделений, а также возврата всего якобы незаконно изъятого оружия и транспорта в зону боевых действий.Читайте такжеРиск люстрации в том, что она может стать войной между кланами - эксперт

"В случае невыполнения наших требований в течение 48 часов мы будем вынуждены снять все наши подразделения с линии фронта, объявить всеобщую мобилизацию резервных батальонов и начать поход на Киев с целью проведения «быстрых реформ» в МВД. Походные колонны «Правого Сектора» будут идти в полном снаряжении", - отмечается в сообщении организации.

"Правый сектор" призвал "боевых побратимов" из других добровольческих подразделений, частей ВСУ, а также активистов Майдана поддержать их требования.