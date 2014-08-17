Участие в нелегальных вооруженных формированиях превращает патриотов в пушечное мясо - Аваков

Об этом Аваков написав в соцсети.

"А может Ярошу все же ответить за те 32 человека, что по тупости его командования беспечно въехали на пост под Донецком и были убиты и взяты в плен? ...Может хватит играть в робин гудов – тупо подставляя верящих вам, Ярош, реальных патриотов в угоду вашему патриотическому снобизму?!", - прокомментровал Аваков один из постов в соцсети. Читайте такжеСМИ: Под Донецком террористы расстреляли автобус с бойцами АТО

Глава МВД обвинил лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша в том, что он ведет добровольцев в нелегальные вооруженные формирования.

"Твоя проблема в том, что ты своим фиглярством брутального патриота обманываешь многих людей, что пошли за тобой в по сути нелегальные вооруженные формирования – без правил и основ, без законов и порядка. По сути, превращая поверивших вам людей в бессмысленное пушечное мясо неорганизованности.. И никакая война это не оправдает... И это не твое личное дело. Не тебе распоряжаться судьбами людей в такой способ.. И никакая война – это не оправдывает", - пишет Аваков.

Напомним, под Донецком террористы расстреляли автобус с бойцами "Правого сектора".