Силы АТО в Донецке уничтожили танк и 60 террористов - Ярош
22:39, 15 августа 2014Политика
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В одной из промышленных зон Донецка силами артиллерии были уничтожены несколько десятков боевиков, а также, по меньшей мере, один танк.
REUTERS
Об этом в пятницу вечером на своей странице в Facebook сообщил лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.
"Только что скорректировали огонь артиллерии по скоплению сепаров в одной из промзон Донецка. Комбриг 93-й и его "боги войны" как всегда на высоте... Минимум один танк сгорел и 60 "п*дарасов" отправились в ад", - написал Ярош.
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В то же время, по информации координатора группы "Информационное Сопротивление" Дмитрия Тимчука, активные боевые действия сейчас ведутся районах Донецка, Луганска, Иловайска, Шахтерска, Красного Луча.
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