Силы АТО в Донецке уничтожили танк и 60 террористов - Ярош

Об этом в пятницу вечером на своей странице в Facebook сообщил лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

"Только что скорректировали огонь артиллерии по скоплению сепаров в одной из промзон Донецка. Комбриг 93-й и его "боги войны" как всегда на высоте... Минимум один танк сгорел и 60 "п*дарасов" отправились в ад", - написал Ярош.

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В то же время, по информации координатора группы "Информационное Сопротивление" Дмитрия Тимчука, активные боевые действия сейчас ведутся районах Донецка, Луганска, Иловайска, Шахтерска, Красного Луча.