Акция против дублирования фильмов на украинский язык прошла в Симферополе

В Симферополе активисты Крымского отделения Международного молодежного фронта «Прорыв» провели акцию протеста против обязательного дублирования фильмов на украинский язык.

Как сообщила корреспонденту УНИАН лидер крымского «Прорыва» Надежда ПОЛЯКОВА, в ходе акции «прорывовцы» порвали около полутысячи киноафиш на украинском языке, убрали за собой мусор, а затем купили билеты в один из кинотеатров Симферополя на фильм на русском языке «1814», рассказывающий о лицейских годах Александра Пушкина. «Мы не хулиганили, мы озвучили настроение крымчан», - заявила Н.ПОЛЯКОВА.

По мнению активистов «Прорыва», в таких регионах как Крым, где "большая часть населения – русскоязычные люди", непозволительно "снятие из кинопроката русскоязычных фильмов". «Украинские власти, может быть, задумаются, что не стоит принимать такие радикальные меры для развития украинского языка. Мы считаем, что это не совсем правильные подходы», - сказала Н.ПОЛЯКОВА.

Участники акции собрали подписи к руководству Украины против дублирования фильмов на украинский язык.

В Крыму сбор подписей организовали местные кинопрокатчики, поскольку считают, что кинотеатры полуострова будут нести убытки от нововведений. По мнению кинопрокатчиков, большая часть крымчан не будет смотреть фильмы на украинском. Кроме того, отмечают организаторы сбора подписей, такие фильмы не будут смотреть и отдыхающие, поскольку они не понимают украинский язык. По данным организаторов, уже собрано около тысячи подписей.