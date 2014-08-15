Нельзя допустить, чтобы гуманитарную акцию сорвал теракт - Климкин
02:24, 15 августа 2014Политика
0 0
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает на том, чтобы сделать все, чтобы гуманитарную акцию не сорвал террористический акт.
REUTERS
Об этом он написал в Twitter.
"Это принципиальный момент для предотвращения любых провокаций. Нельзя допустить, чтобы гуманитарную акцию сорвал террористический акт", – написал Климкин.
Читайте такжеВ Луганскую область прибыла гуманитарная помощь от правительства
Глава МИД сообщил, что второй раз за день говорил с Сергеем Лавровым. "Сигнал неизменен: РФ несет ответственность за действия террористов в отношении гуманитарных грузов, в том числе российского", – написал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter