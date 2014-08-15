Нельзя допустить, чтобы гуманитарную акцию сорвал теракт - Климкин

02:24, 15 августа 2014
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает на том, чтобы сделать все, чтобы гуманитарную акцию не сорвал террористический акт.

REUTERS

Об этом он написал в Twitter.

"Это принципиальный момент для предотвращения любых провокаций. Нельзя допустить, чтобы гуманитарную акцию сорвал террористический акт", – написал Климкин.

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Глава МИД сообщил, что второй раз за день говорил с Сергеем Лавровым. "Сигнал неизменен: РФ несет ответственность за действия террористов в отношении гуманитарных грузов, в том числе российского", – написал он.

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