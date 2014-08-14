Регламентный комитет рассмотрит инцидент с избиением Ляшко

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявил, что Регламентный комитет должен немедленно рассмотреть инцидент с дракой народных депутатов Олега Ляшко и Александра Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил с парламентской трибуны.

В частности, Ляшко с парламентской трибуны заявил, что инцидент в кулуарах - это борьба олигархов против него.

После этого председатель Верховной Рады поручил Регламентному комитету рассмотреть эту проблему, и обратиться в правоохранительные органы, чтобы они дали правовую оценку инциденту.

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После выступления Ляшко и Турчинова, Шевченко взял слово и отметил, что Ляшко напомнил ему экс-президента Украины Виктора Януковича, который “упал от яйца”, и добавил, что такие “лжепатриоты Украине не нужны”.

Депутат также заявил, что сделает все для того, чтобы в ВР было как можно меньше популистов и провокаторов.

В свою очередь, Ляшко заметил, что тяжело сравнивать руку Шевченко с яйцом, и добавил, что Шевченко может составить конкуренцию Кличко.

Напомним, Ляшко и Шевченко подрались в кулуарах Верховной Рады во время перерыва. Депутаты начали ссориться. В частности, Ляшко стал кричать Шевченко: “Иди на Донбасс”. На что Шевченко ответил: “Сам иди”.

Словесная перепалка переросла в потасовку и оскорбления. Затем Шевченко ударил Ляшко, и тот упал. Инцидент закончился тем, что депутатов разняли.

Комментарий народного депутата Шевченко

Комментарий Ляшко после инцидента