Турчинов обвинил Рудьковского в лоббировании российских интересов
13:24, 14 августа 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов не разрешил народному депутату Украины Николаю Рудьковскому завершить свое выступление в парламенте по поводу принятия закона о реформировании ГТС, обвинив его в лоббировании интересов России.
Рудьковский выступил против реформирования ГТС / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, после принятия данного закона, Рудьковский взял слово и отметил: “Мы нашу газотранспортную систему на шару отдали в управление американцам”.
После этого Турчинов заявил: “Выключите микрофон. Позицию Российской Федерации мы знаем благодаря их каналам. И озвучивать ее здесь в зале не нужно”.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины (№ 4116а). За это решение проголосовали 228 народных депутатов из 301, зарегистрированного в сессионном зале.
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