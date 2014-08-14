Die Welt: С помощью 280 грузовиков Путин запутал мир

В своей статье «С помощью 280 грузовиков Путин запутал мир», опубликованной на сайте газеты Die Welt, Юлия Смирнова сообщает о том, что президент России Владимир Путин хочет продемонстрировать, что только Москва заботится о гражданском населении на востоке Украины, в то время как Запад и Украина делают все для того, чтобы разрушить страну.

По крайней мере, так сообщают российские СМИ. Российский конвой, состоящий из около 280 белых грузовиков с 2000 тонн гуманитарной помощи, находится на пути в восточную Украину, говорится в заявлении. Согласно российским сообщениям, он доставит людям воду, сахар, консервы и детское питание.

Во вторник грузовики добрались до южнороссийского города Воронеж. Но в среду неожиданно возникло большое замешательство по поводу того, где находится конвой. Российское государственное телевидение Россия 24 пояснило, что в 9 утра он выдвинулся по направлению к Белгороду. Там в среду он должен был пересечь границу возле российской деревни Шебекино и прибыть в Харьковскую область. Из этого региона, в котором не ведутся боевые действия, гуманитарную помощь должны были доставить в Луганскую область.

Но во второй половине дня губернатор Харьковской области, Игорь Балута, заявил, что конвой не будет проходить через его область. Киев потребовал, чтобы помощь проверила на границе украинская таможня, и она была перегружена на другой транспорт. Международный Комитет Красного Креста должен был сопровождать ее дальше до самого Луганска и там распределить. Некоторое время назад была договоренность о гуманитарной миссии под эгидой Красного Креста, в которой должны были участвовать ЕС, Украина и Россия. Но во вторник Россия начала все самостоятельно.

Телефонный разговор с Олландом

Однако, Путин подчеркнул в тот же день в телефонном разговоре с президентом Франции Франсуа Олландом, что акция проходит "в сотрудничестве с Красным Крестом". В организации, тем не менее, сказали, что получили в среду только общую информацию о гуманитарной помощи.

Запрашиваемые детали о том, что везут грузовики, российские власти не открыли. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что помощь не будет перегружена на другой транспорт, как этого требует Киев. Они готовы только поменять российские номерные знаки автомобилей на украинские.

В среду вечером после некоторых препираний выяснилось, что Украина все же примет российскую помощь при определенных условиях. Условием является то, что конвой для Луганска должен пересечь границу через пропускной пункт, который контролируют украинские пограничники, и помощь будет распределена Красным Крестом, сказал пресс-секретарь канцелярии президента.

«Сначала танки, потом вода»

Отсутствие ясности и неправдоподобное поведение России с начала конфликта в восточной Украине делает правительство в Киеве особенно недоверчивым. Премьер-министр Арсений Яценюк обвинил Россию в цинизме: "Сначала они поставляют танки, ракеты Град, террористов и бандитов, которые расстреливают украинцев, а потом они поставляют воду и соль».

Украина может получить любую гуманитарную помощь только согласно положениям международного права и исключительно от Красного Креста. Министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице Facebook, что российским грузовикам не позволено пересекать украинскую границу. «Провокация циничного агрессора на нашей территории недопустима».

Также Красный Крест был в среду раздражен и не знал, где именно находился таинственный конвой. 280 грузовиков бесследно исчезли. Российские журналисты, сопровождающие конвой, не сообщают об актуальном маршруте. На дороге в Белгород, транспортные средства не были замечены независимыми СМИ.

Канал Россия 24 показал в сообщениях о поездке в направлении Белгорода старые записи за вторник. Так начали распространяться слухи. Некоторые предполагали, что, по крайней мере, часть конвоя осталась в Воронеже. Другие, что грузовики едут в Ростовскую область, где длинный участок украинской границы контролируется пророссийскими сепаратистами. Если конвой пересечет границу там, это будет явной провокацией и нарушением международного права.

Украинское правительство заявило, что теперь отправит свою собственную гуманитарную помощь на восток Украины. Для Донбасса будет предоставлено около 570 000 евро, сказал Яценюк. Кроме того, могут быть использованы средства из фондов международной помощи в размере шести миллионов долларов для помощи восточной Украине. По новым данным ООН, с начала военных действий там погибло по меньшей мере 2086 человек. Реальные цифры могут быть еще выше.