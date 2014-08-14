Нацсовет выдал лицензию телеканалу Ukraine Today

«Программы Ukraine Today могут видеть зрители всей Украины и большей части Европы и России. В следующем году компания планирует расширить вещание на Канаду и США», - сказано в сообщении.

По данным Нацсовета, дирекция канала проводит активную работу по привлечению к ретрансляции программ Ukraine Today кабельных операторов европейских стран. При этом приоритетными направлениями являются Великобритания, Германия и Франция.

«К работе в Ukraine Today привлечены иностранные журналисты, которые на протяжении длительного времени работают в Украине», - отмечается в сообщении.

По словам генерального продюсера телеканала Татьяны Пушновой, к созданию этого вещателя вовлечены все работники Телевизионной службы новостей канала «1 +1».

«Именно благодаря их энтузиазму и упорному труду удалось за такой короткий срок создать канал иновещания», - процитировала пресс-служба Пушнову.

Читайте такжеНацсовет продлил лицензии шести украинским каналамКак сообщал УНИАН, один из крупнейших украинских медиа-холдингов «1+1 медиа» планировал запустить международный новостной телеканал Ukraine Today в тестовом режиме с 11 августа. Вещание телеканала в полном объеме будет запущено с 24 августа.

Генеральным продюсером Ukraine Today назначена Татьяна Пушнова, которая с сентября 2011 года занимает должность шеф-редактора «ТСН».

Читайте такжеТелеканалу UBR объявлено предупреждение за пропаганду войны и призывы к сепаратизмуИзначально телеканал будет транслироваться на английском языке, а со временем также на русском. В этом году канал будет доступен на территории Европы, а уже со следующего года и на территории США.