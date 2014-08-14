КамАЗов гуманитарного конвоя РФ на территории Украины нет – Геращенко

Об этом заявила в ходе телемарафона на Первом национальном канале народный депутат Ирина Геращенко.

«Никакого конвоя на территории Украине сейчас нет. Мы не знаем, где он ночует, но на территории Украины этих грузовиков нет. Мы не обращались к России за помощью, кроме того, чтобы они забрали своих террористов и сепаратистов и вывезли их назад в Россию», - сказала Геращенко.

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