Гуманитарный конвой из РФ продолжает движение – СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости». В то же время не уточняется, где именно сейчас следует конвой.

Отмечается, что вопрос о гуманитарном коридоре для прохода российской колонны пока по-прежнему остается открытым. Пока не ясно, где, когда и каким образом будет распределяться гуманитарный груз, направленный Россией.

Как сообщалось, Россия 12 августа направила в Украину почти 300 грузовиков, в которых, как утверждает российская власть, везут гуманитарную помощь для жителей Донбасса. При этом в Международном комитете Красного креста, который является координатором данной миссии, до сих пор ничего не знают о местонахождении гуманитарного конвоя из России, а также о маршруте его следования.

Читайте такжеНочью "миротворцы" пытались прорваться в Украину - ЧалыйВчера, 13 августа, сообщалось, что российский груз зайдет в Украину через пограничный пункт Плетеновка в Харьковской области. Однако глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина не собирается пропускать колонну через Харьковскую область.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко отмечал, что Украина согласилась принять российскую часть гуманитарной помощи в случае, если она будет перегружена на арендованные Красным Крестом грузовики и будет сопровождаться исключительно представителями Красного Креста. «Но Россия отвергла такое предложение”, - сказал он.

Таким образом, на сегодняшний день, отметил он, есть три сценария дальнейшего развития событий.

Читайте такжеСитуация на востоке Украины не имеет дипломатического выхода - эксперт“Первый - прямое вторжение на территорию Украины под предлогом доставки гуманитарного груза. Второй - провокации с грузом на территории Харьковской области с высокой вероятностью агрессии со стороны России. Третий - помощь Луганску проходит через пункт пропуска, ближайший к этому украинскому городу. Наши таможенники, пограничники и представители ОБСЕ смогут просканировать груз на российско-украинской границе. Миссия будет двигаться по территории, которая находится под контролем боевиков, а по прибытии в Луганск распределять помощь среди мирного населения будет Красный Крест”, - сказал Цеголко.